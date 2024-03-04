رئيس "التصديري للتغليف": "الابتكار الصناعي" فرصة لدعم الشركات بالقطاع

كرمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، المجلس التصديري للتغليف والطباعة وغرفة الطباعة حيث تسلم التكريم المهندس نديم إلياس وذلك ضمن فعاليات الإعلان عن جزائر الابتكار الصناعي في نسختها الثالثة، في إطار الشراكة بين المجلس مع الوكالة ضمن فعاليات مشروع الابتكار بالقطاع الخاص.

الابتكار الصناعي يدفع للتنافسية للأمام

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف ورئيس غرفة الطباعة، أن جائزة الابتكار الصناعي تستند إلى استراتيجية الابتكار الصناعي، التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وتمثل هذه الاستراتيجية التزامًا جديًا بدفع الابتكار الصناعي والتنافسية للأمام في القطاعات المستهدفة والتي من بينها قطاع الطباعة والتغليف والهندسية والكيماويات والأغذية

وأشار خلال احتفالية جوائز الابتكار الصناعي في نسختها الثالثة ضمن فعاليات مشروع الابتكار بالقطاع الخاص، أن لجنة تقييم المنتجات المتقدمة اعتمدت شروط تتضمن خلق مناخ ابتكاري ملائم بالقطاعات الإنتاجية المستهدفة

جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة

وأكد نديم إلياس أن جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة والابتكارات الصناعية البارزة في مصر، كما تهدف إلى إثراء فهم الابتكار بشكل عام من خلال قياس أداء الرواد في الصناعة حاليًا، وتهدف الجائزة إلى تكوين إرث من السمعة يضع هذه الشركات كرواد مبتكرين، مع التأكيد أيضًا على أهمية الابتكار في جميع القطاعات.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للتغليف، أن الابتكار الصناعي يعزز التنمية الاقتصادية والتنافسية ويعزز الكفاءة والابتكار الصناعي يشير إلى إدخال تقنيات وعمليات جديدة ومتطورة في القطاع الصناعي.، موضحًا أن يعتبر الابتكار الصناعي أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في السوق العالمية

وأشار نديم الياس، إلي أن الابتكار الصناعي يشير إلى إدخال تقنيات وعمليات جديدة ومتطورة في القطاع الصناعي.والتى تهدف الابتكار الصناعي إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز التنافسية في الصناعات المختلفة.