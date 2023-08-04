الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الطباعة والتغليف" و"الرقابة على الصادرات" تبحثان ضم صادرات المصنفات الفنية

الطباعه
الطباعه

اجتمع وفد من المجلس التصديري للطباعة والتغليف مع قيادات الرقابة على الصادرات والواردات بقيادة اللواء عصام النجار، لبحث ضم الصادرات الإليكترونية "أفلام والمسلسلات" للصادرات المصرية.

وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة، إن الاجتماع ضم كلا من الإعلامية إسعاد يونس بصفتها عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة ومن جانب الرقابة على الصادرات اللواء عصام النجار رئيس الهيئة ومجموعة العمل لديه وتطرق اللقاء إلى دراسة آليات ضم الصادرات الإلكترونية لأنها ذات طبيعة خاصة.

وأشارت سارة إبراهيم إلى أنه تم مناقشة مقترحات مثل مراجعة البنود الجمركية الخاصة بالأنشطة الثقافية مثل النشر (الكتاب) والأفلام السينمائية وغيرهم من الأنشطة الثقافية كالدراما والتليفزيون والأغاني، وتعديلها لمواكبة التطور التكنولوجي Soft Copy، حيث سينتج عن ذلك زيادة الصادرات.

وأضافت، أنه من بين المقترحات استخراج إذن تصدير إلكتروني لكل بنود المصنفات الفنية (سينما – دراما – أغاني – نشر كتب) المصدرة إلكترونيًا Soft Copy عن طريق موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الصادرات وتقديم هذا المستند لصندوق دعم الصادرات حال تخصيص مساندة تصديرية لهذه البنود.

وأشارت سارة إبراهيم إلى أنه تم مناقشة مقترحات مثل مراجعة البنود الجمركية الخاصة بالأنشطة الثقافية مثل النشر (الكتاب) والأفلام السينمائية وغيرهم من الأنشطة الثقافية كالدراما والتليفزيون والأغاني، وتعديلها لمواكبة التطور التكنولوجي Soft Copy، حيث سينتج عن ذلك زيادة الصادرات.

وأضافت، أنه من بين المقترحات استخراج إذن تصدير إلكتروني لكل بنود المصنفات الفنية (سينما – دراما – أغاني – نشر كتب) المصدرة إلكترونيًا Soft Copy عن طريق موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل الصادرات وتقديم هذا المستند لصندوق دعم الصادرات حال تخصيص مساندة تصديرية لهذه البنود.

إسعاد يونس الإعلامية إسعاد يونس الاعلام الإعلامي الاليكترونية

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