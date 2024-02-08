الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"الطباعة والتغليف" تتيح تحديث بيانات الشركات إليكترونيًا

المهندس نديم إلياس،
المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف،

نجحت غرفة الطباعة والتغليف في إتاحة خدمة تحديث بيانات الشركات الأعضاء إليكترونيًا من خلال الدليل الإلكتروني الجديد للغرفة، والذي يسمح لأعضاء الغرفة بتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الغرفة.

وقال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن الغرفة تحاول بصورة مستمرة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول على الشركات وتمكينهم من الحصول على خدمات الغرفة بأقل مجهود.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن الدليل الإليكتروني الجديد يحتوي عددًا من الخدمات منها تحديث البيانات الخاصة بالشركات والأعضاء من خلال دليل الإليكتروني تم تطويره بواسطة واحدة من أكبر الشركات التقنية في مصر من أجل تسهيل الحصول على الخدمات.

وأشار المهندس نديم إلياس، إلى أن الدليل الإليكتروني الجديد لغرفة صناعة الطباعة والتغليف يحتوى على كل بيانات ووسائل الاتصال بالغرفة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الغرفة، بحيث يكون التواصل إليكترونيًا مع الغرفة للحصول على الخدمات، كما تم إضافة خدمة تحديث بيانات الشركات.

وأكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الغرفة تحاول باستمرار استحداث الخدمات الإليكترونية واعتماد وسائل تقنية حديثة من أجل خدمة الأعضاء.

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