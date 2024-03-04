الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإعلان عن آلاف الوظائف الجديدة المتاحة للمعلمين خلال أيام

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال اختبارات الدفعة الأولى من المتقدمين لمسابقة شغل وظائف معلم مساعد "معلم فصل" للعام الثالث، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك على مستوى 8 محافظات، هي: مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجاري.

مسابقة وظائف التربية والتعليم

ويستعد "التنظيم والإدارة" للإعلان عن موعد اختبارات المتقدمين من باقي المحافظات تباعًا بعد الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم، كما يتيح الجهاز الاستعلام عن موقف المتقدمين من حيث القبول المبدئي وموعد الامتحان للمتقدمين من مختلف المحافظات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

اختبارات وظائف معلم مساعد

ويخضع المتقدمون للمسابقة لاختبار مميكن بالكامل دون تدخل بشرى، يغطي العديد من المحاور، وهي: الكفايات السلوكية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، المعلومات العامة، اختبار تربوي، اختبار التخصص، من خلال بنك أسئلة تم إعداده من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين، يضم 340 سؤالًا، ومخصص للإجابة عنهم ساعتان ونصف الساعة، مقسمة كالتالي: 120 سؤال جدارات سلوكية، و20 سؤال iQ، و30 سؤال حاسب آلي، و30 سؤال معلومات عامة، و20 سؤال لغة عربية، و20 سؤال لغة إنجليزية، و50 سؤالا تربويا، و50 سؤال تخصص.

ولا يتضمن الاختبار أي أسئلة مقالية، وإنما يكون عبارة عن اختيار من متعدد عبر شاشات لوحية خاصة بكل متقدم، حيث يتعين عليه لبدء الاختبار تسجيل الرقم القومي ليظهر نموذج الاختبار الخاص به، والذي يختلف من شخص لآخر لمنع أي محاولة للغش.

كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أعلن، فى يناير الماضي، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) العام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز، في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقدم لمسابقة شغل عدد 18886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.

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