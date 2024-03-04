الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كل ما تريد معرفته عن السبب وراء الشعور بارتفاع درجات الحرارة في جسمك

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة في الجسم

من الطبيعي أن تشعر بالحرارة من وقت لآخر يمكن أن تؤدي العوامل البيئية ونمط الحياة المختلفة إلى تقلبات في درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الحرارة بشكل مؤقت في الجسم.

إن المشاركة في النشاط البدني، أو التواجد بالخارج في طقس حار، أو شرب مشروب ساخن يحتوي على الكافيين، يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة أكثر من المعتاد على المدى القصير.

ومع ذلك، هناك عوامل معينة بخلاف ممارسة التمارين الرياضية المتعرقة أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة على الشاطئ والتي يمكن أن تجعلك تشعر بالحرارة طوال الوقت. 

 ووفقا لما جاء في موقع "هيلث"، فهناك بعض الأمرو وراء شعورك بالحرارة:

 مرض السكري:

الأنسولين هو هرمون يفرزه جسمك ويحول الجلوكوز (السكر) من الطعام الذي تتناوله إلى طاقة. في مرض السكري ، إما أن جسمك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستجيب للأنسولين بشكل صحيح، لأن الأنسولين لا يحول الجلوكوز إلى طاقة، فإن مستويات الجلوكوز في الدم ترتفع.

يمكن أن تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم إلى حدوث مضاعفات بمرور الوقت. في نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب. يمكن أن يستمر هذا الضرر ليؤثر على الغدد العرقية بطريقة تجعل من الصعب على جسمك تبريد نفسه بشكل فعال.

  قصور الغدة الدرقية:

إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية ، فهذا يعني أن لديك فرط نشاط الغدة الدرقية. وبعبارة أخرى، فإن الغدة الدرقية الموجودة في الجزء الأمامي من رقبتك تنتج هرمونات الغدة الدرقية أكثر مما يحتاجه جسمك.

مرض جريفز ، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية ، هو السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة الدرقية. وتشمل الأسباب الأخرى نمو الغدة الدرقية، والتهاب الغدة الدرقية (التهاب الغدة الدرقية)، والإفراط في تناول اليود.

الحمل:

قد تصبحين أكثر حساسية للحرارة بسبب التغيرات الطبيعية في التنظيم الحراري (قدرة جسمك على التحكم في درجة حرارته وتنظيمها) أثناء الحمل.

 انقطاع الطمث:

انقطاع الطمث هو عندما تتوقف الدورة الشهرية للشخص بشكل دائم. بعد انقطاع الطمث، تنخفض الهرمونات مثل الاستروجين والبروجستيرون إلى مستويات منخفضة. عندما ينخفض ​​هرمون الاستروجين بشكل كبير، يمكن أن يسبب أعراض مثل الهبات الساخنة، وهي عبارة عن إحساس مفاجئ بالدفء في مناطق الجسم مثل الوجه والصدر والرقبة.

السبب وراء الشعور بارتفاع درجات الحرارة الحرارة بارتفاع جسمك تؤدي العوامل البيئية ارتفاع درجات الحرارة

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