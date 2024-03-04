حزب المؤتمر: اتجاه الدولة لإنشاء مجمع صناعى إيطالى للحديد خطوة إيجابية لتعزيز مكانة مصر الاستثمارية

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مجمع صناعي إيطالي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر، بمثابة خطوة إيجابية تُعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطنى

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية الاقتصادية لأي دولة، وتُعدّ مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أن صناعة الحديد والصلب ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من الشباب، ما يُسهم في الحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتابع أن هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من مواد البناء، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الأجنبية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا المجمع الصناعي سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي، علاوة على تعزيز الصادرات المصرية من الحديد إلى الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، الأسبوع الماضي، لاستعراض ودراسة مقترح مقدم من شركة "دانيللي" الإيطالية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلى الشركة الإيطالية في مصر.