.. ومجمع صناعى إيطالى

مقترح لإنشاء مجمع صناعى متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة فى مصر، باستثمارات قيمتها ٤ مليارات دولار، تقدمت به شركة «دانييلى» الإيطالية، التى تعد واحدة من أعرق وأكبر الشركات العالمية فى صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب، التى أشارت إلى أن المشروع المقترح، الذى من المتوقع أن يوفر ١٧ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يستهدف، أيضًا، جذب مستثمرين، لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتراوح بين ٢ و٣ مليارات دولار.

لاستعراض ودراسة هذا المقترح، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول الثلاثاء، مع وزراء البترول والثروة المعدنية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الأعمال العام، ورئيسى الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. جرى خلال الاجتماع، تناول ما تضمنه المقترح بشأن دراسة احتياجات السوق الأوروبية المتوقعة، لتقدير حجم صادرات المشروع، إضافة إلى التأكيد على أهمية إنتاج الحديد الإسفنجى، كمدخل إنتاج، وبتكنولوجيا نظيفة وغير ملوثة للبيئة، باستخدام الهيدروجين الأخضر، كتوجه استراتيجى للدولة.

شركة «دانييلى»، Danieli، التى تزيد حصتها على ٦٠٪ من سوق منتجات الحديد والصلب فى العالم، أسسها ماريو دانييلى، سنة ١٩٤٨، وبعد ثلاثة أجيال من العائلة: ماريو، لويجى، وسيسيليا دانييلى، انتقلت رئاسة مجلس إدارتها، منذ سنة ٢٠٠٠، إلى جيانبيترو بينيدتى، Gianpietro Benedetti، الذى زار القاهرة، فى ١١ أكتوبر الماضى، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور رئيس الوزراء، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

فى ذلك اللقاء، أعرب «بينيدتى» عن اعتزام الشركة توسيع أنشطتها فى مصر، من خلال إنشاء مجمعات صناعية وتكنولوجيا خضراء، صديقة للبيئة، فى ظل الفرص الاستثمارية والمزايا الاقتصادية المتاحة فى مصر، بما فى ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية، والبنية التحتية المتطورة. وفى هذا السياق، أكد الرئيس السيسى توجّه مصر الثابت نحو تطوير التعاون البنّاء مع شركة «دانييلى» وغيرها من الشركات الإيطالية، فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا. كما أكد الرئيس حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعميق الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المصرى، وتوفير الفرص لنموه وازدهاره، فى إطار الأنشطة المستقبلية مع الشركة الإيطالية، وإقامة مراكز فنية إيطالية فى مصر لتدريب العمالة، والاستفادة من خبراتها فى بناء القدرات الفنية للكوادر المصرية.

المهم، هو أن المقترح المقدم من شركة «دانييلى»، يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة فى إنتاج الحديد الإسفنجى، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب. إلى جانب تعهد الشركة بإنشاء مركز دولى فى مصر، لتدريب المهندسين والفنيين، فى جميع أنحاء العالم، لأى مشروعات عالمية يتم إسنادها للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة حجم المكون المحلى فى منتجات الصلب.

نحن، إذن، أمام مقترح جاد، بمشروع جديد، أو صفقة استثمارية متوسطة نسبيًا. ولعلك تتذكر أننا كنا قد أشرنا، أمس، إلى أن الاتفاق على وصف صفقة تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، والصفقات الشبيهة اللاحقة، بأنها كبيرة، كبرى، أو «من العيار الثقيل»، يجعل كثيرًا من الصفقات أو المشروعات، التى جرى ويجرى عقدها، أو تنفيذها، متوسطة أو صغيرة، وإنْ كانت كلها توفر الآلاف من فرص العمل، وتُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتنعش قطاعات إنتاجية عديدة، أبرزها قطاع الصناعة.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الاجتماع، الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، ناقش ما تضمنه المقترح المقدَّم من الشركة الإيطالية، بشأن مميزات المشروع، والعائدات المتوقعة منه، ونتائج تنفيذه فيما يتعلق بتوفير منتجات الحديد والصلب وتوطينها. وبقرار من وزيرة التخطيط، جرى تشكيل مجموعة عمل، لإجراء الدراسات اللازمة. وفى نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد تصور نهائى للمقترح، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، على أن يتم عرض هذا التصور فى اجتماع قريب.