الإثنين 04 مارس 2024
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سياسي

النائبة رحاب موسى: لقاء الرئيس ومدير "الفاو" يستهدف تحقيق الأمن الغذائي

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يستهدف تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي.

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تحقيق التنمية الزراعية 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)، وغيرها بالتعاون مع للمنظمة العالمية للغذاء للاستفادة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على التوسع في المشروعات الزراعية من خلال زيادة الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدم التأثر بأي تداعيات خارجية.

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ضمان تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء في مصر

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الحكومة المصرية ومنظمة الفاو يضمن تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء المصري، وبالتالي ضمان سلامته ومواكبته لجميع التشريعات والقواعد الدولية، بما يسهل ويشجع خطوات التبادل التجاري وزيادة حجم التصدير الزراعي.


وتابعت عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة بتحقيق طفرة زراعية ضخمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.

دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية 
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن  اللقاء تطرق لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وتقديم مصر المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، تأكيد على دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي.

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