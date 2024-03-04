وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة المقترحة للشركات والوحدات

على مدار يومين ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي ( 2024 / 2025 )، وذلك في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وحضر اجتماعـات الجمعيـات العامـة لعرض الموازنـة العامـة التخطيطيـة للعـام المالي 2024 / 2025 كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ۱۹ شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة).

-مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة

وأوضح "صلاح" أن هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص (المحلى / العالمى) بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى التحديات المتلاحقة التي شهدها العالم بدءًا من أزمة فيروس كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولًا للوضع الراهن في المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.

-تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري

وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية، أصدر الوزير محمد صلاح توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

-عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي

وبدوره، نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العام المالي ( 2024 / 2025 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2023/ 2024) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2022/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).