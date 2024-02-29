"إيدج" الإماراتية تسعى لتنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع "الإنتاج الحربى"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، وفد شركتيّ "لهب" و"نمر" التابعتين لمجموعة "إيدج" الإماراتية.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي مع الوفد الإماراتي

رحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بداية اللقاء، بالوفد الإماراتي، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين مصر والإمارات، وقد تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن وزارة الإنتاج الحربي، والذي يعكس الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة).

ولفت إلى أنه تتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، وذلك وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

أحدث تكنولوجيات التصنيع

وأكد الوزير على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، كما أكد أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته، إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تطلع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الشراكة الاستراتيجية، التي تعود بالنفع على الجانبين بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، وكذا بشركتيّ "لهب" و"نمر" الإماراتيتين، وبما يعود بالمنفعة على تطوير صناعة الذخائر والمركبات المدرعة بالدولتين.

من جهته؛ أوضح محمد داد محمد، مدير تطوير الذخائر بشركة "لهب" الإماراتية، أن الشركة تتبع مجموعة "إيدج"، والتي تعد رائدة في إنتاج المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتج المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة والذخائر، ويتبع المجموعة عدد من الشركات المتخصصة في المجال العسكري من بينها شركة "لهب"، والتي تعتبر المُصنّع الوحيد للذخائر في دولة الإمارات، وتقوم بإنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والقنابل بأنواعها (قنابل الطائرات، القنابل اليدوية، قنابل الغاز المسيلة للدموع)، إلى جانب تصنيع قذائف الهاون وخراطيش الدخان.

وتابع: بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والاختبار والمحاكاة بالمجال العسكري، لافتًا إلى أن الشركة تعمل بهذا المجال منذ 25 عامًا، وتنقسم إلى ثلاثة قطاعات هي (لهب للذخائر الخفيفة، لهب للأنظمة الدفاعية، لهب للخدمات العسكرية).

وأضاف أن الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي المصرية في مجال التصنيع العسكري تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، وتشجع الشركات الإماراتية على التعاون معها.

شركات الإنتاج الحربي

وأشار حمدان أحمد الجحوشي، مهندس مشاريع أول بشركة "نمر"، إلى أن الشركة الإماراتية "نمر" تتبع مجموعة "إيدج"، مضيفًا أنها تأسست عام 2000 وتتخصص في تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط.

ولفت إلى حرص "نمر" على فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربى، في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، خاصةً في ضوء عمق العلاقات (الإماراتية- المصرية).

ونوه بأن دولة الإمارات حققت بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية مكانة مرموقة بقطاع الصناعات الدفاعية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية بالدولة لتنويع مصادر الدخل.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على وجود توافق مشترك بضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين إلى الأمام، والذي يعكسه وجود سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الطرفين، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي ووفد مرافق بداية شهر فبراير الجاري مع ممثلي "إيدج" الإماراتية على هامش النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي "WDS 2024" الذي أقيم بالسعودية، وكذا لقاء السيد الوزير بممثلي "إيدج" بشهر ديسمبر الماضي خلال تفقد سيادته جناح المجموعة الإماراتية بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، والمهندس محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، والمهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، والمهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي كل من حميد جمعة الشامسي مهندس ميكانيكي بشركة "لهب"، وجاري ليميتينين مدير التجارب والنماذج بشركة "نمر".