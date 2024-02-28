الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى الشركة الكيميائية السعودية لبحث إمكانية التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي، الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية، وعبدالرحمن محمد صاطي المسيعيد، نائب رئيس الشركة، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحضور، مشيرًا إلى أن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الكيميائية بالاستفادة من إمكانيات وخبرات شركات الإنتاج الحربي– وعلى رأسها شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة– وكذا بالاستفادة من إمكانيات الشركة السعودية، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيميائية بالسعودية.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، باستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعظيم التعاون مع مختلف الدول الشقيقة، مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات، والتي ازدهرت في السنوات الأخيرة في ظل التقارب بين القيادتين بالدولتين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد صلاح الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية منفتحة للتعاون مع كل الجهات التصنيعية داخليًا وخارجيًا، مشددًا على حرص الوزارة على مواصلة تنمية التعاون مع الجانب السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي، الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية، عن سعادته بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع في المشروعات القومية والحضارية، على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم، مثمنًا على ما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كل المجالات، مشيرًا إلى عمق العلاقات (السعودية- المصرية)، وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كل المجالات.  

بدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين، من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقًا.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس محمد شيرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة، وإبراهيم محمد إبراهيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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