الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إيمان كريم: مهام وأدوار وتمويل صندوق قادرون باختلاف نقلة نوعية في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الدعم المقدم باستمرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحق الأشخاص ذوي الاعاقة، واهتمامه الدائم بقضاياهم وآليات دمجهم وتمكينهم على كافة المتسويات، مؤكدة أن مهام وأدوار وتمويل صندوق "قادرون باختلاف" يعد نقلة نوعية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت المشرف العام على المجلس، الشكر للسيد الرئيس على توجيه الحكومة دعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ 10 مليار جنيه، الأمر الذي من شأنه توفير كافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمانة حقوقهم.

الدعم والرعاية

في ذات السياق، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن "صندوق قادرون باختلاف" هو صندوق يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الصندوق تم إنشاءه بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ويعمل على توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير مخصصات مالية لتوفير كل ما يلزمهم دون تحمل خزينة الدولة أية أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن الصندوق له عدة مهام هي:المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، والعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك، والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة في تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

ومن مهام الصندوق أيضًا تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الهيئات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

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