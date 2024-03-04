سفارة بلغاريا فى القاهرة تحتفل باليوم الوطنى الـ146: شراكتنا مزدهرة مع مصر

أقامت سفارة بلغاريا في القاهرة، أمس الأحد، حفل استقبال احتفالًا باليوم الوطني لبلغاريا، إحياء الذكرى الـ146 لتحرير البلاد من الحكم العثماني، في أحدى فنادق القاهرة، برعاية السفير البلغاري في القاهرة ديان كاتراتشيف، والطاقم الدبلوماسي في السفارة، وبحضور سفراء ودبلوماسيين من دول أجنبية، ومجموعة كبيرة من السياسيين والإعلاميين والشخصيات البارزة، وتضمن الحفل مقطوعات موسيقية من التراث البلغاري، كما تم تقديم للحاضرين مجموعة أطباق متنوعة من المطبخ البلغاري.

سفير بلغاريا في القاهرة

شراكة مزدهرة

بدأ الحفل بإلقاء السفير البلغاري في القاهرة ديان كاتراتشيف كلمة للحاضرين أكد خلالها عن الشراكة المزدهرة بين بلغاريا ومصر، مؤكدًا التزامهما بالارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات أعلى، وسلط الضوء على الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى مصر وفد بلغاري رفيع المستوى يضم ستة وزراء، والتي كانت إيذانا ببدء لجنة مشتركة جديدة للتعاون، يشرف عليها وزير الخارجية.

وخلال الزيارة، وقع وزراء من مصر وبلغاريا على ثلاث اتفاقيات في قطاعات حيوية. وقد مهد هذا التبادل المثمر الطريق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوشيكة إلى صوفيا تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف.

مصر شريك تجاري لبلغاريا

وأكد "كاتراتشيف" تقدير بلغاريا لمصر كأكبر شريك تجاري لها في المنطقة، مشيرًا إلى الانتعاش القوي في حجم التجارة الذي وصل إلى 1.1 مليار دولار في عام 2023.

ويساهم دور بلغاريا كمنتج للقمح عالي الجودة بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في مصر. ومن خلال مبادرات مثل "ممرات التضامن"، تدعم بلغاريا مصر من خلال تسهيل صادرات المواد الغذائية من أوكرانيا، علاوة على ذلك، تتعاون بلغاريا مع الحلفاء لتأمين ممرات بديلة للبحر الأسود، مما يضمن استمرارية الصادرات والإمدادات الغذائية بأسعار معقولة.

وشدد "كاتراتشيف" أيضًا على اهتمام بلغاريا باستخدام البنية التحتية الحالية لاستيراد ونقل الغاز الطبيعي المسال من مصر كمورد ناشئ موثوق للغاز إلى أوروبا.

حفل سفارة بلغاريا

مجالات تعاون

وأشار سفير بلغاريا في القاهرة إلى مجالات التعاون الواعدة في مجالات الاستثمار والقطاعات الصناعية والتكنولوجية بين البلدين، مؤكدًا أن الخبرة البلغارية، تساهم في المشروعات الاستراتيجية في مصر.

علاوة على ذلك، يتمتع البلدان بفرص ممتازة للتعاون في مجال السياحة. وفي مجال العلوم، تعمل الأكاديميات في مصر وبلغاريا على العديد من المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الأحياء الدقيقة وعلم الفلك.

حفل سفارة بلغاريا

وأشار "كاتراتشيف" إلى الدور المحوري لمصر كأول شريك دبلوماسي عربي لبلغاريا في عام 1926. وأشار إلى أن الذكرى المئوية القادمة للعلاقات الثنائية في عام 2026 تؤكد الأهمية الدائمة لهذه العلاقة.

وعلى صعيد آخر، سلط كاتراتشيف الضوء على رحلة بلغاريا نحو الديمقراطية، وعضويتها الفخورة في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والتزامها بالدفاع عن القيم الديمقراطية. وبينما تحتفل بلغاريا بمرور 20 عامًا على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فإنها تظل ملتزمة بتعزيز الأمن والازدهار والتكامل الأوروبي بالتعاون مع شركاء مثل مصر.