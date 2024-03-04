الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تدعو لاجتماع عاجل مع "برسيجا" لبحث تداعيات غرق السفينة "روبيمار"

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه سيتم الدعوة لاجتماع عاجل مع الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، بصفتي رئيس الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة، لمناقشة أزمة غرق سفينة الشحن "روبيمار" بالبحر الأحمر وتداعياتها البيئية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد عقدت اجتماعًا مع  الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مؤخرًا لمناقشة آخر مستجدات خارطة الطريق للهيئة، وآخر مستجدات تنفيذ التوصيات للاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، من ناحية الرؤية المستقبلية، وكذلك السيناريوهات ومساهمات الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي فيما يخص مواجهة حوادث التلوث الزيتي.

ويعمل المجلس الوزاري على توسيع أنشطة الهيئة، خاصة بعد دراسة التحديات والفجوات الإقليمية، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية ووضع اهداف لها والإجراءات المطلوبة، وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة، وأيضًا تطوير الإطار المؤسسي وبناء القدرات، والعمل على خلق آليات تمويل مستدام من خلال تنويع مصادر التمويل لتنفيذ الخطط المستقبلية.

يذكر أن مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هو منظمة إقليمية تضم دولًا في آسيا وأفريقيا،  ينتمى جميع أعضائه إلى مجموعة الدول التي هي مطلة ولها حدود على البحر الأحمر وخليج عدن، ويضم مصر والسعودية واليمن والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، السودان.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر برسيجا أزمة غرق سفينة الشحن روبيمار بالبحر الأحم

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