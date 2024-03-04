الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تسمم سيدتين وطفل تناولوا وجبة فاسدة في جرجا بسوهاج

مستشفى
مستشفى

استقبل مستشفى جرجا العام، سيدتين وطفل مصابين بألم شديده بالبطن وقيئ مستمر وذلك إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن رايب سبب لهم تسمم وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمستشفى والحالة العامة مستقرة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى جرجا العام يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم حجزهم بقسم استقبال الباطنه.

 

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إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة بالدقهلية

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وتبين عقب الانتقال والمعاينة وصول إ. ع. أ  52 سنة إلى مستشفى جرجا العام مصاب بمغص وقيئ، وب. ج. ا 32 سنة،  مصابة بنفس الأعراض، والطفل إ. ا. ش 4 سنوات مصاب بمغص وإسهال، جميعهم يقيمون بناحية قرية مزاتا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

 

تم حجز المصابين الثلاثة بقسم استقبال الباطنه وتقديم الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة مستقرة، وبسؤال الأولى والثانية قررا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة غذائية عبارة عن لبن رايب بالمنزل.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوااقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

سوهاج مستشفى جرجا العام تسمم لبن رايب جرجا

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