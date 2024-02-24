أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم جراء تناولهم وجبة طعام فاسدة، وجرى نقلهم الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

إصابة 4 أشخاص بحالة تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة بالدقهلية

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة اول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول 4 من أسرة واحدة في حالة إعياء شديد وقيء مستمر "ادعاء تسمم".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول كل من: "ندى.ح.ع"، 18 عاما، و"نادين.ح.ع"، 16 عاما، و"أحمد.ح.ع"، 12 عاما، و"نادية. م.م"، 47 عاما، وجميعهم يقيمون بمنطقة العيسوي بنطاق أول المنصورة، مصابين بحالة قىء وإسهال.

بسؤال المصابين أكدوا تناولهم وجبة طعام يشتبه في كونها فاسدة، وجرى أخذ عينات لإرسالها للمعامل المركزية وفحصها.

تحرر عن ذلك المحضراللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.