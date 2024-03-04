وكيل دفاع الشيوخ يوصى بالنهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن صناعة الطيران من القطاعات الهيكلية ذات القدرة على التمكين الاقتصادي للدولة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الخدمة اللوجستية والسياحية، وهما القطاعان اللذان يشهدان نموًا متزايدًا، خاصة أن أعداد المسافرين حسب ما يشار زادت خلال عام 2022/ 2023 بنسبة 21%، وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الاهتمام إلى صناعة الطيران، من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجه إلى هذا القطاع، وبصفة خاصة التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر بناء شراكات دولية في مجال صناعة الطيران.

جاء ذلك خلال كلمته في المقترح الذي قدمه "للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل" بشأن النهوض بصناعة الطيران، لجذب المزيد من الاستثمارات، بحضور وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة وجميع أعضاء لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد اللواء طارق نصير أن الاستثمار في هذه الصناعة يجب أن يكون مقرونًا باستراتيجية واضحة الأبعاد، ليس فقط لتحقيق العائد الاقتصادي بل لتصبح أداة فعالة كقوة ناعمة ووسيلة من وسائل تكوين الصورة الذهنية الإيجابية والتسويق للدولة بالصورة العملية، كذلك يمكن أن تكون مصر بموقعها الاستثنائي هي بوابة تصدير المنتجات الإفريقية وخاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف إلى كل دول العالم، بما يعتبر دعمًا لوجستيًا للدول الإفريقية في نفاذ منتجاتها بجودة وسرعة لتحقيق دخل أفضل.

وأوضح نصير: إذا كنا نريد الوصول إلى هذه المستهدفات، فيجب علينا التخلي عن فكرة الاحتكار أو تقديم الدعم المادي والتسهيلات لبعض الشركات دون غيرها من الشركات الوطنية، من أجل خلق بيئة صحية لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وطالب اللواء طارق نصير، وزارة الطيران المدني، بوضع خطة استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي بداية من العام الحالي وصولًا إلى رؤية مصر 2030، مع الوضع في الاعتبار ما تحقق من الاستراتيجية السابقة وما لم يتحقق منها مع معرفة الأسباب والعوامل التي أعاقت تحقيق هذه الاستراتيجية.

واقترح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إصدار لائحة متكاملة لحماية حقوق المسافرين لوضع الضوابط والإجراءات والضمانات اللازمة في إطار المنظومة الحقوقية الدولية.

وأضاف: فإذا كنا نريد النهوض بصناعة الطيران علينا العمل على 3 محاور رئيسية.

أولًا: المستوى الإنشائي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية لتطوير البنية التحتية في المطارات المختلفة.

ثانيًا: جذب مؤسسات وشركات أجنبية في مجال الطيران المدني لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية من الشباب طبقًا لأحدث أساليب الإدارة الفنية والاقتصادية ووفقًا لثقافة الجودة العالمية.

ثالثًا: المستوى الإنساني من خلال إصدار لائحة حقوق المسافرين، الأمر الذي يعطي

صورة واضحة بما توفره الوزارة من ضمانات للمسافرين، وهو يعطي قدرة تنافسية على جذب المزيد من حركة السفر الدولية.