النفط يصعد بعد تمديد مجموعة أوبك + لتخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك + على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من العام الحالي، ما يتماشى إلى حد بعيد مع توقعات السوق.

ووفقا لوكالة"بلومبيرج" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولار للبرميل.

مجموعة البلدان المصدرة للبترول

ويذكر أنه من المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.

وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.

خفض الطوعي للإنتاج النفط

وفي نوفمبر الماضي، وافقت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.

كما أعلنت روسيا أنها ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف ب/ي خلال الربع الثاني 2024.

وفي سياق متصل أيضا، أعلنت سلطنة عمان عن تقليص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2024، كما أعلنت الجزائر تقليص إنتاج النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام 2024.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة، وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.