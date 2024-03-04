الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهمًا في "الدواء الكبرى"

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح الجمارك بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية الدواء الكبرى، والمتهم فيها 45 متهمًا، بتهمة الترويج لأدوية غير مرخصة وممنوع تداولها داخل مصر، بأن جلب بعضهم الأدوية من فرنسا إلى مصر، وتداولوها فيما بينهم، ومن ثم بيعها للمواطنين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، مدعين أنها علاج للسرطان، وبلغ سعر العبوة الواحدة أكثر من 450 ألف جنيه مصري

وكشفت التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر، وجاء في أوراقها، أن الواقعة تتلخص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021، والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفق أحد مصادره السريين تمكن ضبطها حال تسليم المصدر السري بعض من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

مدينة نصر قضية الأدوية الكبرى محكمة جنح الجمارك مصر

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