الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمون بسرقة شركة اتصالات بحدائق القبة للمحاكمة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة  المتهمون بسرقة شركة اتصالات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة.

وأقر المتهمين بارتكابهم لواقعة السرقة، كما أقروا بأنهم يعملون في فرع الشركة محل الواقعة واستعانوا بصديقهم لارتكاب الجريمة بهدف سرقتها وتقسيم المبلغ المسروق عليهم، مبررين ذلك بمرورهم بضائقة مالية.

وأضافوا أنهم أخبروا منفذ الجريمة بأماكن كاميرات المراقبة ليتجنبها وبمكان الأموال لتسهيل مهمته.

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة أموال من داخل فرع إحدى شركات الاتصالات في حدائق القبة.

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا بتعرض فرع إحدى شركات الاتصالات في دائرة القسم للسرقة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن عاملًا بالفرع استعان بآخر لارتكاب الواقعة، تم تحديدهما وضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن القاهرة جهات التحقيق شركة اتصالات سرقة النيابة العامة

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