بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو واحد من القضايا التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوعي للقضاء عليها. فعلى الرغم من أن التطور التكنولوجي السريع قد سهل حياة الجميع في العمل والاجتماع، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص الضعفاء لا يرون في التكنولوجيا سوى وسيلة للحصول على منافع ومكاسب مالية بطرق ملتوية. ومن بين هؤلاء كانت طالبة الطب البيطري في العريش التي أصبحت ضحية لابتزاز زميلتها.

انتحار طالبة العريش بعد تعرضها للابتزاز من زميلتها

تعرضت طالبة الطب البيطري، المعروفة باسم "طالبة العريش" على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستغلال الإلكتروني من قبل زميلتها التي قامت بتصويرها خلسة أثناء استحمامها في المدينة الجامعية التي يشتركان فيها في نفس الطابق، وذلك لإجبارها على الاعتذار بسبب مشادات ومشاجرات بينهما.

ونقلت طالبة تُدعى "نيرة.ص"، 19 عامًا، إلى مستشفى العريش العام حيث كانت تعاني من اضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، وضعف في نبضها بسبب تناول مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها، لكنها فارقت الحياة.

انتشرت المعلومات حول تهديد صديقتها بنشر صور خاصة التقطت لها أثناء استحمامها، وطرح استفتاء على مجموعة زملائهم حول نشر تلك الصور، مما أدى إلى ضغوط على الفتاة. وقد طالبت الفتاة بوقف هذه الأفعال، لكن دون جدوى، وتم تداول الصور بينهم حتى طلبوا منها الاعتذار لثلاثة من صديقاتها. ومع ذلك، لم يتوقف ابتزازهم وظلت الضغوط مستمرة. وبعد وفاتها، انتشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بالحادثة.

ضبط شخصين ابتزوا شخص وهددوه بخطف شقيقته

نجحت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية في القبض على شخصين بتهمة ارتكاب واقعة ابتزاز أحد الأشخاص وتهديده بخطف كريمته ومساومته على مبلغ مالي. وكان قد تم تبليغ مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من قبل موظف بقيام مجهول بالاتصال به على هاتفه المحمول وإخباره بخطف كريمته (طالبة)، وطلب منه مبلغ مليون و500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها. ولكن تبين له تواجد كريمته وعدم صحة ما قرره المتصل بواقعة اختطافها. وعقب ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من ذات الرقم هدده خلاله بخطف كريمته وقتلها في حالة عدم تجهيزه المبلغ. وتم تحديد وضبط القائم بالاتصال، وهو عامل، مقيم بدائرة المركز، لديه معلومات جنائية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من مالك ورشة نجارة. وأقر بتحريضه للعامل على الاتصال بالمبلغ لابتزازه وتهديده بخطف كريمته وقتلها علما بيسر حال المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط طالب ابتز فتاه بصورها بأبو النمرس

لجأت فتاة تبلغ من العمر ١٧ سنة إلى الأجهزة الأمنية بعد تعرضها لابتزاز من قبل شاب تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. تمكن الشاب من الحصول عليها خلال تعارفه عليها، وطلب منها مبالغ مالية. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في منطقة أبو النمرس، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير المباحث الجنائية بلاغًا من "رجب.م" (59 سنة- عاطل) وبصحبته ابنته "ريتاج. ر" (17 سنة- طالبة) لقيام أحد الأشخاص بابتزازها بصور مكشوفة، وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب استخدام التقنيات الفنية، تم تحديد مكان المتهم، وبعد استئذان النيابة العامة، تم ضبط "مصطفى. ط" (20 سنة- طالب)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قانوني يوضح عقوبة الابتزاز الالكتروني

قال "رجب إبراهيم"، المحامي المختص في القضايا الجنائية، إن نتيجة التفتح الإلكتروني والتكنولوجي واستخدام الإنترنت بطرق خاطئة، انتشرت وقائع الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير. وأشار إلى أن القانون المصري يشدد على مرتكبي وقائع الابتزاز، حيث تنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأكد أن عقوبة مرتكب الابتزاز الإلكتروني ستكون الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.