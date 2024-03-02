"ابتزاز وصور فاضحة".. التفاصيل الكاملة لمأساة الطالبة شروق بسبب زملائها

“نيرة صلاح”.. فتاة العريش هي فتاة في مقتبل عمرها تداول أسمها مؤخرًا على السوشيال ميديا وآثار خبر موتها “هاشتاجات لإعادة حقها” على الرغم من أنها أنهت حياتها ولكن المطالبة كانت بتعرضها للابتزاز.. فما القصة وآخر التطورات حتى الآن؟

بداية القضية

فتبين من خلال تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الفتاة انتحرت لتعرضها للابتزاز من صديقتها وآخرين عقب التقاطها لها صور خلسة لإجبارها على الاعتذار بسبب مشادات ومشاجرات بينهما.

فوقعت الحادثة منذ أربعة أيام عندما استقبلت مستشفى العريش العام، طالبة تدعى "نيرة.ص" 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة.

وتسربت المعلومات عن أن صديقها لها كانت تهددها بصور خاصة التقطتها لها أثناء وجودها في الحمام، وتعرضها عقب ذلك لاستفتاء على جروب الدفعة حول نشر الصور الفاضحة وموعدها مما سبب ضغوطات على الفتاة وتمثلت الرسالة في: “الشيخة اللي كانت بتصلي بينا فالسكن وعاملها نفسها إمام، تحبوا نفضحها يوم السبت ولا النهاردة الساعة 12بليل؟”.



وطالبتهم الفتاة بالتوقف عن أفعالهم لكنهم لم يرتجعوا وتداولوا الصور بينهما حتى تعتذر فيها لثلاثة من صديقاتها ولكن هذا لم يوقف حقيقة ابتزازهمو استمرت الضغوطات، وعقب الوفاة تدال رواد السوشيال ميديا رسائل على جروب الدفعة يفيد الواقعة وطالبوا بإعادة حقها.

أول بيان من الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة

أنهت وزارة الداخلية، فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة، نيرة صلاح، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وقررت الوزارة، وقف والد الطالبة شروق "رائد الشرطة" عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصًا على نزاهتها.

بيان النيابة العامة بشأن وفاة طالبة العريش نيرة صلاح

وجاء في بيان النيابة العامة بشأن وفاة نيرة الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش حيث إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة نيرة صلاح الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش.

وتم سؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة، واستمعت إلى الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وأرفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

ذكرت النيابة أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة.

استخراج الجثة للتشريح

وقال والدي المجني عليها وشقيقتها في إعادة التحقيقات بأه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه.

واستدعت النيابة كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش.