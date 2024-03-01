إحالة المتهم بقتل شخص في مشاجرة بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية

أحالت الجهات المختصة بمدينة نصر المتهم بقتل شخص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية لمحكمة الجنايات.

وكان قد أقر شهود عيان في مشاجرة نشبت بين عاطلين وأسفرت عن مقتل أحدهما.

وقال شهود العيان بوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه ولرفض المجني عليه رد مبلغ مالي كان قد أخذه من المتهم، قام المتهم بطعنه في الصدر.

وكان قد لقى شاب مصرعه بطعنة فى الصدر أثناء مشاجرة مع آخر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعلى الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص تبين العثورعلى جثة شاب مقتول بطعنة فى الصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.