الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. محاكمة قهوجي مزق جسد صديقه في الزيتون

محكمة
محكمة

تنظر بعد قليل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، جلسة محاكمة عامل بمقهى بتهمة تمزيق جسد صديقه خلال إعداده الإفطار في سكن يجمعهما بمنطقة الزيتون.

تعود أحداث القضية رقم 1887 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة عندما ارتبط "رضا خضير عبده" 28 سنة، و"على رزق صالح" بعمل واحد في أحد المقاهي، والذي وفر لهما سكنًا يجمعهما مع آخرين، لأنهما من المغتربين وليسا من سكان القاهرة التي يحضران إليها بحثًا عن العمل، ثم اختلفا الصديقان فمزق الأول جسد الثاني.

وذكر أمر إحالة المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية أن النيابة العامة تتهم المتهم الأول، لأنه قتل المجني عليه "على رزق صالح يونس" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما أضمره قبله من ضغينة لسابقة الحط من قدره أمام حشد بمحل عملهما، وبمجرد العودة لمحل سكنهما أجهز عليه بسلاح أبيض - سكين - وسدد له طعنة قاتلة بيسار صدره.

جنايات القاهرة عابدين الزيتون نيابات غرب القاهرة

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