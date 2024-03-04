تفاصيل تدخل الرئيس الإسرائيلى شخصيا فى أغنية "يوروفيجن"

أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها طلبت من مؤلفي الأغنية المرشحة لتمثيلها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، مراجعة كلماتها، ما قد يؤدي إلى تفادي خلاف مع المنظمين على خلفية ما اعتُبر محتوى سياسيًا.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي التوجه لعدم المشاركة في المسابقة الغنائية الشهيرة في حال رفض المنظمون الأغنية المختارة لتمثيل البلاد خلال الحدث بحجة أنها تنطوي على رسائل سياسية بشكل يخالف قواعد المسابقة.

غير أن هيئة البث المحلية العامة (كان) أوضحت، في بيان الأحد، أنها ستلتزم بدعوة وجهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى إجراء "تعديلات ضرورية" تضمن مشاركة إسرائيل في المسابقة الغنائية التي فازت بها أربع مرات في الماضي.

وأضافت "تواصلت الهيئة مع مؤلفي أغنيتي "أكتوبر رين" (مطر أكتوبر) التي وقع عليها الاختيار أولًا، و"دانس فوريفر" (أرقص إلى الأبد) التي حلّت ثانية، وطلبت منهم إعادة صياغة الكلمات مع الحفاظ على الحرية الفنية".

وبحسب البيان، فإن هيئة البث الإسرائيلية العامة "ستختار من بين النصوص الجديدة التي ستحصل عليها، الأغنية التي ستُرسَل إلى اللجنة المشرفة على يوروفيجن حتى توافق على مشاركة إسرائيل في المسابقة".

وستؤدي المغنية الروسية الإسرائيلية عيدن جولان (20 عامًا) الأغنية المختارة والتي سيُكشف عنها في العاشر من مارس الجاري.

ولم تأت أغنية "أكتوبر رين" صراحة على ذكر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لكن وسائل إعلام ومراقبين إسرائيليين اعتبروا أن كلمات العمل تحيل بشكل لا لبس فيه إلى هذا الموضوع.

وجاء في أحد مقاطع الأغنية، "لقد كانوا جميعًا أبناء طيبين"، واختُتمت بحسب نصها الذي نشرته هيئة "كان" على موقعها الإلكتروني "لم يبق هواء لنتنشقه، لم يبق مكان لي".

وأصبحت إسرائيل منذ عام 1973 أول بلد غير أوروبي يشارك في "يوروفيجن"، وأثارت الجدل باستمرار على خلفية وجودها في المسابقة واستضافتها لها مرات عدة.