الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تفاصيل تدخل الرئيس الإسرائيلى شخصيا فى أغنية "يوروفيجن"

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، أنها طلبت من مؤلفي الأغنية المرشحة لتمثيلها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية، مراجعة كلماتها، ما قد يؤدي إلى تفادي خلاف مع المنظمين على خلفية ما اعتُبر محتوى سياسيًا.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي التوجه لعدم المشاركة في المسابقة الغنائية الشهيرة في حال رفض المنظمون الأغنية المختارة لتمثيل البلاد خلال الحدث بحجة أنها تنطوي على رسائل سياسية بشكل يخالف قواعد المسابقة.

غير أن هيئة البث المحلية العامة (كان) أوضحت، في بيان الأحد، أنها ستلتزم بدعوة وجهها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى إجراء "تعديلات ضرورية" تضمن مشاركة إسرائيل في المسابقة الغنائية التي فازت بها أربع مرات في الماضي.

وأضافت "تواصلت الهيئة مع مؤلفي أغنيتي "أكتوبر رين" (مطر أكتوبر) التي وقع عليها الاختيار أولًا، و"دانس فوريفر" (أرقص إلى الأبد) التي حلّت ثانية، وطلبت منهم إعادة صياغة الكلمات مع الحفاظ على الحرية الفنية".

وبحسب البيان، فإن هيئة البث الإسرائيلية العامة "ستختار من بين النصوص الجديدة التي ستحصل عليها، الأغنية التي ستُرسَل إلى اللجنة المشرفة على يوروفيجن حتى توافق على مشاركة إسرائيل في المسابقة".

وستؤدي المغنية الروسية الإسرائيلية عيدن جولان (20 عامًا) الأغنية المختارة والتي سيُكشف عنها في العاشر من مارس الجاري.

ولم تأت أغنية "أكتوبر رين" صراحة على ذكر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لكن وسائل إعلام ومراقبين إسرائيليين اعتبروا أن كلمات العمل تحيل بشكل لا لبس فيه إلى هذا الموضوع.

وجاء في أحد مقاطع الأغنية، "لقد كانوا جميعًا أبناء طيبين"، واختُتمت بحسب نصها الذي نشرته هيئة "كان" على موقعها الإلكتروني "لم يبق هواء لنتنشقه، لم يبق مكان لي".

وأصبحت إسرائيل منذ عام 1973 أول بلد غير أوروبي يشارك في "يوروفيجن"، وأثارت الجدل باستمرار على خلفية وجودها في المسابقة واستضافتها لها مرات عدة.

الأكثر قراءة

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

تفاصيل تدخل الرئيس الإسرائيلى شخصيا فى أغنية "يوروفيجن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها