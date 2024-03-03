زفاف القرن.. لماذا أثار حفل زواج نجل أغنى رجل في آسيا ضجة عالمية؟

شهد الهند واحدا من أكثر حفلات الزفاف أسطورية حول العالم، للشاب "أنانيت أمباني" نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا ورئيس مجموعة ريلاينس الصناعية، والعروس هي "شلوكا ميهتا" ابنة رجل الأعمال الهندي أجاي ميهتا.

حضر الحفل الذي أقيم في مومباي على مدار الأيام الثالثة، عدد كبير من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والأعمال والفن.

مشاهير العالم في حفل الزفاف الأسطوري

من بين الضيوف البارزين، كان بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت وأحد أغنى أثرياء العالم، وإيفانكا ترمب، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشارته، ونجوم هوليوود مثل براد بيت وجورج كلوني وأوبرا وينفري، ونجوم بوليوود مثل شاروخان وأميتاب باتشان وأيشواريا راي وسلمان خان وغيرهم.

عروضًا فنية وألعاب نارية وهدايا باهظة

كان حفل الزفاف مليئًا بالبهجة والرومانسية والفخامة، حيث تضمن عروضًا فنية من قبل المغنين والراقصين المشهورين، وألعاب نارية مذهلة، وهدايا باهظة الثمن للعروسين والضيوف.

وفقًا لبعض التقارير، تم تقديم سيارات فاخرة ومجوهرات ثمينة ورحلات سفر إلى وجهات حصرية كهدايا للمدعوين.

كما تم تزيين مكان الحفل بالزهور والشموع والثريات والنوافير، مما خلق جوًا ساحرًا وملكيًا. وقد ارتدى العروسان والضيوف ملابس تقليدية هندية مطرزة بالذهب والأحجار الكريمة، مما أضاف إلى روعة المناسبة.

الزفاف أثار ضجة عالمية

أثارحفل الزفاف ضجة عالمية، حيث نال اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت صورًا وفيديوهات من الحفل وعلقت على تفاصيله، كما تلقى العروسان تهاني وتمنيات من معجبيهم ومتابعيهم وأصدقائهم وعائلاتهم.

وقد وصف بعض المعلقين حفل الزفاف بأنه "حفل القرن" و"حدث العام" و"حلم الهند"، في حين انتقد آخرون الإسراف والتباهي وعدم المساواة الاجتماعية التي يعكسها الحفل، ومع ذلك، فإن حفل الزفاف يظهر قوة وثراء وتأثير عائلة أمباني، التي تعتبر واحدة من أهم العائلات في الهند والعالم.