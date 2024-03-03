متحدث جيش الاحتلال يعلن استهداف 100 فلسطينى بحى الزيتون

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، استهداف عدد من الفلسطينيين في حي الزيتون، زاعما أنهم تابعون لحركة حماس.

وأضاف أدرعي في منشور له عبر منصة إكس، أن جيش الاحتلال قضي على ما يزيد على مائة شخص حتي الآن.

وأشار أدرعي إلى تدمير بنى تحتية، زاعما أنها أنفاق تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، منها المصانع والمستودعات لصناعة وتخزين الوسائل القتالية، علي حد زعمه.

كما أعلن متحدث الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل عدد من الفلسطينيين وتم التحقيق معهم، مشيرا إلي أنهم قدموا معلومات استخباراتية بشأن حركتي حماس والجهاد.

وأوضح أدرعي أنه تم العثور على المئات من حفر إطلاق القذائف الصاروخية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وتم تدميرها.