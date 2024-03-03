الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

متحدث جيش الاحتلال يعلن استهداف 100 فلسطينى بحى الزيتون

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، استهداف عدد من الفلسطينيين في حي الزيتون، زاعما أنهم تابعون لحركة حماس.

وأضاف أدرعي في منشور له عبر منصة إكس، أن جيش الاحتلال قضي على ما يزيد على مائة شخص حتي الآن.

txt

عاجل.. جيش الاحتلال ينفذ سلسلة أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

وأشار أدرعي إلى تدمير بنى تحتية، زاعما أنها أنفاق تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، منها المصانع والمستودعات لصناعة وتخزين الوسائل القتالية، علي حد زعمه.

كما أعلن متحدث الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل عدد من الفلسطينيين وتم التحقيق معهم، مشيرا إلي أنهم قدموا معلومات استخباراتية بشأن حركتي حماس والجهاد.

txt

الهباش: نواجه مذبحة مفتوحة ينفذها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى

وأوضح أدرعي أنه تم العثور على المئات من حفر إطلاق القذائف الصاروخية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وتم تدميرها.

 

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي حي الزيتون حماس الجهاد الإسلامي

الأكثر قراءة

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين