الثلاثاء.. مؤتمر صحفي للخماسي الحديث للإعلان عن كأس العالم

يعقد اتحاد الخماسي، برئاسة شريف العريان مؤتمرًا صحفيًا بالجامعة الأمريكية في الثالثة والنصف عصرًا يوم الثلاثاء، للاعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للخماسى الحديث ‏التي تستضيفها القاهرة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع خلال الفترة من 4 حتى 11 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور د.أشرف صبحي ‏وزير الشباب والرياضة، ونائبًا عن د.أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمهندس ياسر ادريس القائم باعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد ‏المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة إضافة إلى أعضاء مجلس ‏إدارة الاتحاد المصري وممثلي الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية وبعض ‏اللاعبين والمدربين المشاركين فى البطولة.

و‏من المقرر أن يتم خلال المؤتمر الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة ‏ونظامها وكل ما يتعلق بالمشاركين، ويشارك في البطولة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة أكدت مشاركتها.