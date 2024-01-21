الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب السلاح بذهبية كأس العالم وصدارته للتصنيف الدولى

لاعب منتخب السلاح
لاعب منتخب السلاح

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للكابتن عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والمنتخب المصري للناشئين لسلاح سيف المبارزة، بعد تتويجه بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة"، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بتتويج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية، مؤكدا أن الاتحاد المصري للسلاح يقوم بطفرة كبيرة في تطوير السلاح في مصر، حيث حافظ المنتخب المصري على صدارته وتفوقه على العالم أجمع، حيث حافظ المنتخب على صدارة ترتيب العالم برصيد 370 نقطة، متفوقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء في المركز الثاني برصيد 334 نقطة، وفي المركز الثالث المنتخب الايطالي برصيد 332 نقطة.

وأكد أن الدولة المصرية تساند جميع الاتحادات المصرية وأبطالها الرياضيين من أجل المنافسة على البطولات الدولية والمنافسة عالميًا، وأيضا من أجل إعداد جيل من الشباب الرياضي للمنافسة في دورات الألعاب الأولمبية المختلفة والحصول على ميداليات أولمبية.

وحقق منتخبنا الوطني الميدالية الذهبية عقب فوزه في دور النهائي على منتخب كازاخستان، حيث تأهل المنتخب مباشرة لدور ربع النهائي ثم تغلب على منتخب السعودية بنتيجة 45-18، ليواجه المنتخب البريطاني في دور نصف النهائي ويتغلب عليه بنتيجة 45-31، ليصل للدور النهائي ويتوج بالميدالية الذهبية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: "محمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل وإسلام أسامة".

وفاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة"، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

وحصل ياسين على الميدالية البرونزية عقب خسارته في دور نصف النهائي من بطل إيرلاندا بنتيجة 11-15.

واستهل ياسين مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات، ثم فاز ياسين في دور الـ 64 على بطل الإمارات بنتيجة 15-4.

وفي دور الـ 32 حقق ياسين الفوز على بطل هولندا بنتيجة 15-9، ثم فاز ياسين في دور ثمن النهائي على بطل أستراليا بنتيجة 15-7.

محمد ياسين جيل من الشباب الرياضي الدولة المصرية وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي

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