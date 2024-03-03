الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"حلوان للأسمدة": صناعة الأسمدة لم تتأثر بأسعار الدولار محليًا

المهندس حسن عبد العليم
المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة

تعقد شركة حلوان للأسمدة، إحدى الشركات التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، جمعيتها العامة المقرر لها الخميس المقبل.

وقال المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن تعتمد الجميعة العامة للشركة نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 /2023.

أكد رئيس شركة حلوان للأسمدة أن نتائج الأعمال مبشرة للغاية، موضحًا أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد مع شركة أيروتكنيكا الإيطالية لإقامة أول مصنع لإنتاج مادة الميلامين  في مصر وإفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تصدير نحو 60 ألف طن من اليوريا في إطار العمل على سد احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية من الأسمدة.

وأكد أن الشركة مع تحالف حكومي تخطط لإنشاء مشروع جديد للأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار مؤكد أن صناعة الأسمدة في مصر تشهد حالة من التقدم والاذدهار موضحًا أن مصر جاذبة للاستثمارات لذا فإن مستقبل الصناعة المصرية سيكون في الاقتصاد الأخضر نتيجة التحول العالمي إلى ذلك الاقتصاد وفي إطار العمل على الحد من التغيرات المناخية.

وأكد رئيس شركة حلوان للأسمدة أن الاقتصاد المصري بخير وأكبر دليل على تحسن مؤشراته الإيجابية هو وجود استثمارات أجنبية يتم ضخها في مصر مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة التي تمت بين الحكومة المصرية والإماراتية أعطت الجميع انطباعا إيجابيا للغاية نحو مستقبل الاقتصاد المصري.

وحول تأثر أسعار الأسمدة بالمتغيرات في سعر الدولار أكد رئيس شركة حلوان للأسمدة أن البيع فيما يتعلق بتصدير الأسمدة مرتبط بسعر الدولار عالميًا وليس محليًا؛ لذا لا يوجد تأثير على سعر الأسمدة عالميًا، مشيرًا إلى أن الأسمدة تعد أحد المنتجات الاستراتيجية الهامة التي تجلب لمصر عملة صعبة.

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