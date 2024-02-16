الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"المركزى للإحصاء": الأسمدة والحديد يتصدران قائمة السلع المصرية الأعلى تصديرا للبرازيل

أسمدة
أسمدة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الذي سجلته قيمة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلية خلال نفس الفترة.

قائمة السلع المصرية الأعلى تصديرا للبرازيل

وجاءت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل وفقًا لما يلي:

1- أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.

2- حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.

3- محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

4- خضراوات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.

5- زجاج ومصنوعاته  بقيمة 21 مليون دولار.

 حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 18%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023 فكانت حبوب  بقيمة 726  مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 607  مليون دولار وسكر بقيمة 568  مليون دولار ولحوم  بقيمة 392 مليون دولار وحبوب بقيمة 99 مليون دولار. 

سلع الصادرات المصرية ​مصر​ البرازيل التبادل التجاري

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