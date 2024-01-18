الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حلوان للأسمدة تخطط لإنشاء مصنع جديد لإنتاج اليوريا بطاقة 60 ألف طن

أرشيفية
أرشيفية

وقع المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة، احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية  مذكرة تفاهم مع جويرو كانتي مدير مبيعات الشرق الأوسط وممثل شركة إيروتكنيكا الإيطالية، وذلك لاستغلال رخص التصميم الخاصة بمشروع الميلامين، وبحضور المهندس عمرو الصواف وكيل شركة إيروتكنيكا بمصر .

وأكد أن مشروع الميلامين والذي تسعى لتنفيذه شركة حلوان للأسمدة بأحدث التكنولوجيا العالمية، يعد هو الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عبد العليم أن المصنع الجديد يهدف لإنتاج نحو 60 ألف طن من اليوريا سنويا، لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي لزيادة حجم الصادرات المصرية .

قال المهندس حسن عبدالعليم ، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة ، إن الشركة قامت الأسبوع الجاري بشحن طلبية قدرها 50 ألف طن من الأسمدة وهى حاليا فى طريقها إلى دولة اثيوبيا.

وأوضح أن هذا يأتى فى إطار زيادة الصادرات ودعما للاقتصاد المصري والوطنى، مشيرا إلى تفاوض الشركة مع عدد من الشركات الآسيوية للتوريد لها خلال الفترة المقبلة.

وذكر عبد العليم أن الشركة قامت الشهر الماضي بتصدير 26.25 طن معبأ إلى دولة بنجلاديش ، كما قامت فى نوفمبر بتصدير 50 ألف طن من الأسمدة إلى دولة الهند ، موضحا أن أن هذه الصفقات أدت إلى  وجود صدى قوى لمنتج الشركة فى العالم خاصة فى دول آسيا.

وأوضح عبد العليم أن الشركة صدرت نحو 464 ألف طن يوريا خلال 2020 بقيمة 114.6 مليون دولار في مقابل 442 ألف طن بقيمة 113.6 مليون دولار خلال 2019، مضيفا أن الشركة استطاعت فتح أسواق جديدة لها في دول بنجلاديش وأثيوبيا وغيرها بجنوب افريقيا .

وذكر أن الشركة حققت أقصى إنتاجية ممكنة بسبب يقظة العاملين ورغبتهم في العمل بجد واجتهاد واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

ونوه بأن مبيعات اليوريا المحلية بلغت 233 ألف طن خلال عام 2020 سلمت معظمها للجمعيات الزراعية بالأسعار المدعمة مقابل 213 ألف طن في عام 2019.

 

قطاع الاعمال حلوان للأسمدة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال

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