الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شكري يتفقد الأعمال القنصلية وسير عمل الخدمات المقدمة للمصريين في الرياض

شكري خلال الزيارة
شكري خلال الزيارة

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية حرص خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، على زيارة مقر كل من السفارة المصرية والقنصلية العامة لتفقد سير العمل القنصلي ومختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين، وبصحبته السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وكذلك طاقم السفارة والقنصلية العامة المصرية.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تفقد الخطوات الإجرائية المرتبطة بتقديم الخدمات القنصلية المختلفة للمواطنين، والوقت اللازم لإنجاز أعمالهم، ومتابعة أداء الأقسام المختلفة داخل القنصلية، حيث حرص وزير الخارجية على التعرف بشكل مباشر خلال جولته التفقدية على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم كافة الخدمات.

وقد وَّجه وزير الخارجية بحتمية إيلاء الاهتمام البالغ لمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية، لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت، والإرتقاء بجودتها، موجهًا الشكر لطاقم السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، لما بذلوه من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة الخدمات المقدَّمة للجالية المصرية.

السفارة المصرية مصر وزير الخارجية السعودية سامح شكري

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