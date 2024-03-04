"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي تشارلز الصالح الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي تشارلز الصالح الشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له إنه ولد تشارلز حوالي عام 1084م في أودنسه بالدانمارك، هو الابن الرابع للملك الدنماركي القديس كنوت الرابع، وهو شهيد أيضًا، وأديل أو أليس فلاندرز، ابنة روبرت الفريزي. أخذت والدته أديل ابنها تشارلز، الذي كان يبلغ من العمر خمس سنوات فقط آنذاك، وأحضرته إلى قصر والدها روبرت كونت فلاندرز في بروج، هنا نشأ تشارلز وحصل على لقب فارس.

لقد تعلم القراءة والكتابة، ويقال إنه غالبًا ما كان يستخدم سفر المزامير ككتاب قراءة وغادر إلى الأراضي المقدسة مع عمه روبرت إلى القدس لتحريرها من ايدي العرب، حيث شارك في حروب الصليبيين.

وبعد أن نجا من بعض الجروح والندوب، تمكن من العودة إلى أوروبا، كما اشترك مع عمه في الحرب ضد الإنجليز، وعندما مات روبرت خلفه ابنه بالدوين السابع، ولكن لم يكن لديه أولاد يستلموا الحكم من بعد، فقام بتعيين تشارلز خلفاً له. على حساب ويليام أوف إيبرس، قريبه من نفس درجة القرابة. وقام بالدوين بتنظيم حفل زواج تشارلز من مارغريت، ابنة كونت كليرمونت. وطلب بالدوين من ابن عمه تشارلز مساعدته في حكم فلاندرز، وعندما مات بالدوين، استلم تشارلز إدارة العرش والمملكة. إن الوداعة والإنصاف اللذين ميزاه يعني أنه في وقت اعتلائه العرش عام 1119، كان تشارلز يعتبر بالفعل أبًا وحاميًا. لكن الفرحة العامة أزعجتها الكونتيسة كليمينزا، والدة الكونت الراحل بالدوين.

في صالح ويليام إيبرس، نظمت هذه الأميرة رابطة من الأمراء الذين أعلنوا الحرب على تشارلز الشاب. واستطاع بعون الله أن ينتصر على أعدائه. بصفته كونت أميان وتابعًا لملك فرنسا، تمكن تشارلز من مساعدة الأخير عندما غزا الإمبراطور هنري الخامس شامبانيا في عام 1123. كل هذا ساهم في أن يصبح اسم تشارلز الصالح مخيفًا بشكل متزايد بين المستعمرين. بعد أن وضع جانبًا الحروب العديدة التي أحزنته بداية حكمه، بذل تشارلز قصارى جهده لضمان السلام والعدالة في ولاياته. وأعلن "هدنة لله " التي تهدف إلى منع رعاياه من استخدام الأسلحة لوضع حد للمشاجرات المتكررة.

ومع ذلك، كان هناك العديد من اللوردات الإقطاعيين الذين اعتقدوا أن بإمكانهم زيادة قوتهم الشخصية على حساب الحاكم الجديد، وهكذا، لعدة سنوات، كان على تشارلز أن يواجه مقاومة مضطربة، بمجرد هزيمة هؤلاء اللوردات تمامًا وإجبارهم على التوسل من أجل السلام، كرس تشارلز نفسه لتحسين الظروف الأخلاقية والمادية لشعبه.

لقد كان مرتبطًا جدًا بشعبه ومخلصًا له لدرجة أنه رفض أن يصبح إمبراطورًا بعد وفاة هنري الخامس وأن يصعد إلى عرش مملكة القدس. قام بتخفيض عدد موظفيه من أجل تخفيض ضرائب الشعب وزيادة رواتب خدمه لقد أثبت احترامه الشديد للسلطات الكنسية وقام بشكل خاص في تحريرها من جميع أنواع الابتزازات التي اعتاد الأمراء الآخرون فرضها على الكنيسة. وبسبب إيمانه العظيم، كان ينطق باسم الله بكل تقدير واحترام. لدرجة أنه في كل مرة يسمع أحد أفراد أسرته يجدف، كان يحكم عليه بصيام أربعين يومًا من الخبز والماء، وكدليل على إنسانيته يمكننا أن نتذكر القانون الذي فرضه التي تحظر انتزاع الأطفال من أسرهم دون موافقة والديهم.