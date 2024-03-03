الأحد 03 مارس 2024
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حوادث

لحظة خروج جثمان الموسيقار حلمي بكر من مستشفى السلام (صور)

لحظة خروج جثة حلمي
لحظة خروج جثة حلمي بكر

حصلت الدستور، على صور تكشف عن لحظة خروج جثمان الموسيقارحلمي بكر من ثلاجة الموتى بمستشفى السلام. 

وكشف مصدر أمني، أنه تم تسليم جثمان الموسيقار حلمي بكر لنجله عقب وصوله من الخارج، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة ودفن الجثمان بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر 

وكانت ظهرت تطورات جديدة في أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر، حيث أمرت النيابة بتسليم الجثمان لنجله هشام عقب وصوله من الخارج.

وكشف شقيق الموسيقار حلمي بكر للنيابة، أن هناك دعاوى قضائية بين أسرة حلمي بكر وأرملته منذ فترة ويمثلهم فيها المستشار مرتضى منصور.

وأكد مصدر أمني، إيداع جثمان الموسيقار حلمي بكر داخل ثلاجة مستشفى السلام العام بمنطقة النهضة عقب قرار النيابة العامة بإيداعه حتى وصول أهليته وتسليمه لذويه.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن خلافًا نشب بين شقيق الموسيقار الراحل فتحي بكر (81 عامًا) والمقيم في حدائق القبة، وبين أرملة الموسيقار سماح عبدالرحمن (41 عامًا) وتقيم في المهندسين، حول مكان إيداع الجثمان، حيث قرر شقيقه نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري لحين وصول نجله، ولكن أرملته كانت تصر على الاحتفاظ بالجثمان داخل شقتها في المهندسين حتى دفنه، وعندما نشبت المشاجرة توجه سائق الإسعاف إلى أحد الأكمنة بطريق بلبيس، ومن ثم توجهوا إلى قسم شرطة السلام الثاني لتحرير المحضر.

وورد بلاغ إلى قسم السلام بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بسبب الخلاف على دفن جثمانه وتم الاستماع لأقوال الطرفين.

وحرر شقيق المتوفى محضرًا ضد زوجة الموسيقار بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفى ولجأوا لكمين بلبيس التابع للسلام ولم يدفن حتى الآن.

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لحظة خروج جثمان حلمي بكر جثمان حلمي بكر لحظة وصول دفن حلمي بكر

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تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

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