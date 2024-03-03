جانتس يسافر إلى واشنطن دون موافقة نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بأن عضو مجلس الحرب على قطاع غزة، بيني جانتس، سيطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دون موافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن جانتس سيسافر إلى واشنطن لعقد لقاءات مهمة مع مسؤولين أمريكيين، على رأسهم، كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وأعضاء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكبار أعضاء لوبي "إيباك".

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن بيني جانتس سيسافر دون موافقة نتنياهو، فيما أوضح عضو مجلس الحرب "جانتس" أنه أبلغ رئيس الوزراء مسبقا بتفاصيل الرحلة بهدف التنسيق معه.

ولفتت القناة إلى أنه من أهداف زيارة جانتس إلى واشنطن تعزيز التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع العمل على شرعية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، فضلا عن تعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان.