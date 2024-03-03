البابا فرنسيس يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية

أعلن البابا فرنسيس إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، أثناء حدث في الفاتيكان لم يستطع خلاله قراءة خطابه بسبب السعال.

وفي افتتاح السنة القضائية للكرسي الرسولي، قال البابا الأرجنتيني البالغ السابعة والثمانين: "أشكركم جميعا. أعددت خطابا لكني عاجز عن قراءته بسبب التهاب الشعب الهوائية".

واستقبل البابا، أمس السبت المستشار الألماني أولاف شولتس وتحدث معه عن الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا وقطاع غزة.

كان البابا توجه الأربعاء إلى مستشفى في روما "لإجراء فحوص" بسبب إصابته بـ"حالة من الإنفلونزا الطفيفة".

عانى البابا الذي يستخدم كرسيا متحركا، سلسلة مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، خصوصا في الركبتين والوركين والقولون.

وخضع في يونيو لجراحة في البطن وألغى رحلته إلى دبي للمشاركة في كوب28 في ديسمبر بسبب التهاب في الشعب الهوائية.