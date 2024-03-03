وزير الطاقة الجزائرى يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تفاصيل جديدة عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وأكد أن المشروع اصبح جاهزا تقنيا وماليا والآن بصدد دراسة الجدوى.



وقال في تصريح صحفي إن مشروع أنبوب نقل الغاز سيمتد على مسافة 4 آلاف كيلومتر، وهو من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى السواحل الجزائرية، مشيرا إلى أنه تم مد الأنابيب إلى مدينة كانو شمال نيجيريا، وبقي فقط 100 كيلومتر ليصل إلى حدود النيجر.



وأضاف أن الأنابيب ستمتد على أراضي النيجر 1000 كيلومتر، وأكد إلى أن الجزائر أنجزت المشروع إلى وسط الصحراء، مشيرا إلى أنه من الجزائر إلى حدود النيجر 700 كيلومتر.



وأوضح أن نسبة إنجاز مشروع أنابيب نقل الغاز قافت 50% وبقيت فقط 1800 كيلومتر.



ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ويعرف أيضا باسم خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا NIGAL، هو مشروع لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من نيجيريا إلى الجزائر.



وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بنحو 10-12 مليار دولار لخط الأنابيب وثلاثة مليارات لمراكز التجميع.



ومن المتوقع أن ينقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر.

