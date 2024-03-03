الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. منظمات باكستانية تحذر من تداعيات تدهور الوضع جراء الفيضانات فى بالوتشيستان

الفيضانات في باكستان
الفيضانات في باكستان

حذرت منظمات إنسانية باكستانية، أمس، من تداعيات تدهور الوضع من جراء الفيضانات الشديدة التي اجتاحت مؤخرًا إقليم بالوتشيستان جنوبي غرب البلاد.

وذكرت المنظمات أن سكان الإقليم يواجهون الآن وضعًا شديد الصعوبة يعرقل حصولهم على الغذاء، خاصة في ظل استمرار تدهور الوضع بعد الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الإقليم خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن سوء حالة البنية الأساسية في الإقليم تسبب في الحيلولة دون حصول السكان على معونات الإغاثة، وأن المنظمات الحقوقية وعمال الشئون الاجتماعية أصبحوا يمثلون بصيص الأمل الوحيد للسكان المتضررين من جراء الفيضانات.

من جانبها، ذكرت صحيفة " داون " الباكستانية أن مسئولي منطقة جوادار كشفوا النقاب عن تشرد مئات الأشخاص من جراء الفيضانات التي أدت إلى انهيار عشرات المستوطنات البشرية والمؤسسات التجارية.

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن بعض السكان أعربوا عن شكواهم من فقدان ممتلكات ومتعلقات نفيسة من جراء مياه الفيضانات الجارفة التي جرفت العديد من السدود والحواجز أيضًا وألحقت دمارا بطرق المنطقة.

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