الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع يكشف تراجع بايدن أمام ترمب لدى الناخبين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة منافسه المحتمل دونالد ترمب، حال التنافس بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، وفق ما أظهر استطلاع جديد نشر، السبت، قبل أيام من أهم محطات موسم الانتخابات التمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" شمل 980 ناخبًا مسجلًا، بأن 48% منهم سيختارون ترمب، مقابل 43% فقط لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.

ويأتي الاستطلاع قبل أيام من "الثلاثاء الكبير" الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من 10 ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة نيكي هايلي.

وتوصل الاستطلاع إلى أن "بايدن يعاني"، على الرغم من العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لإقناع الأمريكيين بأن "سياساته تعود عليهم بالفائدة".

وقال واحد فقط من كل أربعة ناخبين "إن البلاد تمضي في الاتجاه الصحيح"، بينما رأى أكثر من ضعف هذه النسبة أن سياسات بايدن "أضرت بهم بدلًا من مساعدتهم".

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