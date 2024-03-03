الأحد 03 مارس 2024
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عالم

عاجل.. 8 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من المفقودين بقصف الاحتلال منزلا شرق رفح

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد ثمانية مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وعدد من المفقودين، الليلة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، باستشهاد ثمانية مواطنين وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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