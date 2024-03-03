الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسؤول أمريكى: إنزال المساعدات جوا فى غزة ليس بديلا لإدخالها برا

إنزال المساعدات لغزة
إنزال المساعدات لغزة

قال مسؤول أمريكي، أمس السبت، إن إنزال المساعدات الإنسانية جوًا في غزة أو تسليمها عن طريق البحر مستقبلًا «لا يمكن أن يشكل بديلًا للإدخال الضروري للمساعدات عبر أكبر عدد ممكن من الطرق البرية»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا تسليم مساعدات عن طريق البحر، بعد أن بدأت السبت بإنزال طرود جوًا في القطاع المهدد بالمجاعة.

وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، تنفيذ أول عملية لإسقاط مساعدات غذائية على قطاع غزة المهدد بالمجاعة، بعد نحو خمسة أشهر من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، متسببة في أزمة إنسانية حادة وحصد عشرات الآلاف من الشهداء.

وأثار تقرير لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية تساؤلات حول لجوء واشنطن لأسقاط مساعدات على غزة، بينما تفشل في إقناع الحليف الإسرائيلي بإتاحة المجال أمام إدخالها برًا.

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