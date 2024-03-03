الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قيادى حوثى: سوناك لديه فرصة لانتشال "روبيمار" بالسماح بإدخال مساعدات لغزة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

قال قيادي كبير في ميليشيا الحوثي، أمس السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمامه فرصة لانتشال السفينة روبيمار، بالسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وفي منشور على "إكس"، حمّل محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، الذي يحكم مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سوناك وحكومته مسؤولية غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قالت في وقت سابق أمس السبت، إن روبيمار، والتي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.

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