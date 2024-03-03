عاجل.. البحرية الإيطالية تسقط طائرة بدون طيار بالبحر الأحمر

قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاهها في البحر الأحمر أمس السبت.

ووصف بيان للوزارة الإجراء بأنه دفاع عن النفس من قبل دويليو، الذي يساعد في حماية طرق التجارة من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية.

وأضاف البيان أن 'الطائرة بدون طيار، التي تتمتع بخصائص مماثلة لتلك المستخدمة بالفعل في الهجمات السابقة، كانت على بعد حوالي 6 كيلومترات (3.73 ميل) من السفينة الإيطالية، وكانت تتجه نحوها'.

وقال وزير الدفاع جويدو كروسيتو إن هجمات الحوثيين، التي تهدف إلى إظهار التضامن مع حركة حماس الفلسطينية في الحرب ضد إسرائيل، كانت جزءًا من استراتيجية الحرب الهجين ضد بعض الدول.

وأضاف أن 'الهجمات الإرهابية الحوثية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واعتداء على أمن الحركة البحرية التي يعتمد عليها اقتصادنا'.

وفي فبراير، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية إلى البحر الأحمر.