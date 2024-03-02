السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عصابة الـ120 مليون جنيه: غسلنا الفلوس فى العقارات والشقق

عصابة
عصابة

تباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين غسلوا 120 مليون جنيه، من تجارة المواد المخدرة، وذلك عقب القبض عليهم في مأمورية أمنية، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة، أنهم قد تحصلوا على تلك الأموال من تجارة المواد المخدرة، وأنهم قاموا بتأسيس عدة شركات وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإصباغ تلك الأموال الصبغة الشرعية.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بلغت 120 مليون جنيه تقريبًا.

الجهات المختصة المواد المخدرة 120 مليون جنيه تجارة المواد المخدرة عقارات وأراضي غسل الأموال

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