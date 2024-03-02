اختتام مؤتمر اتحاد خبراء الضرائب العرب بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء

اختتم اتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الإقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.



شارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.



وقال الدكتور عيسي الشريف، أمين عام اتحاد خبراء الضرائب العرب، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر حظى بمشاركة واسعة من خبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان ودول العالم، ويهدف إلي تعزيز الوعى فى مفاهيم الذكاء الأصطناعي والتقنيات والتحديات والفرص المستقبلية ودورها في المنظومة الضريبية وتطويرها للنهوض بالمنظومة الضريبية العربية.



وأهدى اتحاد خبراء الضرائب العرب في المؤتمر درع الاتحاد للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته للمؤتمر، وأهدى درع الاتحاد لكل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير مهند عبدالكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومندوب دولة فلسطين الدائم بالجامعة العربية والسفير والسفير محمد عبدالله على التوم، سفير جمهورية السودان، والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رئيس تحرير جريدة الأسبوع المصرية، والدكتور سيف أحمد بالحصا، الرئيس الشرفي لإتحاد خبراء الضرائب العرب، وذلك تقديرا لدورهم في دعم وتعزيز المنظومة الضريبية العربية.



وشهد المؤتمر محاور أربعة إضافة لجلسة افتتاحية وتوزيع الدروع وتوقيع بروتكولات، وجاءت محاور المؤتمر التي مثلت في جلسات بحثية نقاشية أربعة كالتالي:



- الذكاء الأصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية.

- آليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الأصطناعى.

- واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى.

- الضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة.







