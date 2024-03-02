محلل فلسطينى: المساعدات الأمريكية الجوية لا تضم مياهًا أو أدوية

قال المحلل السياسي الفلسطيني المستشار طه الخطيب، إن إسرائيل ما زالت تمارس المناورة بخصوص الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن أمريكا مصرة ألا يصدر إعلان مبادئ حول إدانة إسرائيل على آخر مذبحة ارتكبتها في غزة، رغم أن المجزرة كانت بشعة جدًا راح ضحيتها 116 شهيدًا.

وأشار إلى أن بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خرج وشكر الجيش الإسرائيلي بعد قتل ما يزيد على 100 فلسطيني، متابعًا: "قال لهم ما قمتم به يا أبطال الجيش هو عمل ممتاز في قتل الغوغاء"، مشيرًا إلى أن هذا اعتراف مباشر بقتل الفلسطينيين.

وأوضح أن أمريكا تدخلت لتغطية الجريمة الإسرائيلية البشعة بإنزال مساعدات جوية عبر 3 طائرات، تحتوي على مواد غذائية جاهزة ولا توجد زجاجة مياه واحدة أو علبة دواء.

وتابع: "المساعدات التي أنزلتها مصر الفجر في محيط مستشفى الشفاء ومستشفى كمال عدوان كانت مساعدات إنسانية وغذائية ومواد طبية".