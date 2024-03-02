السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل فلسطينى: المساعدات الأمريكية الجوية لا تضم مياهًا أو أدوية

المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية الجوية

قال المحلل السياسي الفلسطيني المستشار طه الخطيب، إن إسرائيل ما زالت تمارس المناورة بخصوص الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن أمريكا مصرة ألا يصدر إعلان مبادئ حول إدانة إسرائيل على آخر مذبحة ارتكبتها في غزة، رغم أن المجزرة كانت بشعة جدًا راح ضحيتها 116 شهيدًا.

وأشار إلى أن بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خرج وشكر الجيش الإسرائيلي بعد قتل ما يزيد على 100 فلسطيني، متابعًا: "قال لهم ما قمتم به يا أبطال الجيش هو عمل ممتاز في قتل الغوغاء"، مشيرًا إلى أن هذا اعتراف مباشر بقتل الفلسطينيين.

وأوضح أن أمريكا تدخلت لتغطية الجريمة الإسرائيلية البشعة بإنزال مساعدات جوية عبر 3 طائرات، تحتوي على مواد غذائية جاهزة ولا توجد زجاجة مياه واحدة أو علبة دواء.

وتابع: "المساعدات التي أنزلتها مصر الفجر في محيط مستشفى الشفاء ومستشفى كمال عدوان كانت مساعدات إنسانية وغذائية ومواد طبية".

أمريكا فلسطين غزة قطاع غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

واشنطن: عملية الإنزال الجوى فى غزة تضمنت 38 ألف وجبة

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود