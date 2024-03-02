بدء فعاليات الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لاتحاد خبراء الضرائب العرب

بدأت فعاليات الجلسة الثالثة من المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، الذي عُقد في القاهرة، اليوم السبت، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

تناولت الجلسة الثالثة المحور الثالث من المؤتمر بعنوان: "واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي"، والتي ترأسها الدكتور رمضان صديق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي، عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة حلوان، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، نائب رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب.

وشارك فيها الدكتور عثمان على القضاة، مساعد النائب العام الضريبي السابق، مستشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالمملكة الأردنية، مقررًا للجلسة، وشارك بالتعقيب الدكتور فريد فوزي لوندي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وأمين عام اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.

والدكتور صلاح نوري خلف، عميد المعهد العربي للمحاسبين بالعراق، والدكتور وائل ماجد بدوي، أستاذ ورئيس قسم علوم البيانات بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة المصرية الروسية، وعضو مجلس البحوث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور وائل يوسف خليل، دكتوراه الاقتصاد والمالية وعضو الاتحاد عن دولة فلسطين.

ويعرض خلال الجلسة عدة أوراق بحثية الأولى بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية" يقدمه الدكتور نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة الضريبية ووكيل كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية الشروق – مصر وبحث آخر بعنوان "واقع النظم الضريبية العربية وقدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي" يقدمه الدكتور حسام راضي عبدالباقي، دكتوراه الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق - جامعة المنصورة وبحث آخر بعنوان "الإنعكاسات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على النظم الضريبية" يقدمه الدكتور صلاح حامد حسين الأستاذ بكلية الأنظمة والدراسات القضائية - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة – والمستشار القانوني لنائب رئيس الجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي وبحث آخر بعنوان "الذكاء الإصطناعى والضرائب بين الواقع والمًامول" يقدمه الدكتور محمد أحمد إبراهيم السعدني دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبى.



وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.

شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.

يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".

جدير بالذكر أن اتحاد خبراء الضرائب العرب (FATE) منظمة عربية دولية تعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل توفير بيئة ومناخ قادر على تعزيز الاستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبي عربي لديه الوعي والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كل الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التي تتعامل في المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربي لأهمية الضرائب في ظل نظام عالمي متغير.