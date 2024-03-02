مصرع عامل فى تصادم سيارة ودراجة بخارية على "دائرى شبرا الخيمة"

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارة وقائدها.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.