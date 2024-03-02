رسميًا.. بايرن ميونخ يجدد عقد الإنجليزى إريك داير حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم السبت، تجديد عقد مدافعه الإنجليزي إريك داير لمدة عام أخر.

وقال النادي عبر بيانه الرسمي: “إيريك داير سيبقى في بايرن ميونخ لمدة عام آخر، تم تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لموسم واحد حتى 30 يونيو 2025 بعد استيفاء الشرط المتفق عليه مسبقًا”.

وانضم داير إلى بايرن في يناير الماضي على سبيل الإعارة من توتنهام هوتسبير.

وقال إريك داير: “أنا سعيد في ميونيخ. الآن تم تحديد مستقبلي، ويمكنني التركيز على اللعب بشكل جيد للنادي ومحاولة مساعدة النادي على الفوز بالمباريات والفوز بالمسابقات، على الرغم من أنها كانت فترة صعبة بالنسبة لنا”.

وشارك داير، الذي خاض 49 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سبع مرات حتى الآن في جميع المسابقات لنادي ميونيخ، وشارك أساسيًا في خمس من تلك المباريات.

وانتزع فرايبورج تعادلًا في الدقائق الأخيرة مع ضيفه بايرن ميونخ 2- 2، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فرايبورج في الدقيقة 12 عن طريق كريستيان جونتر، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عبر ماتياس تيل في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني لبايرن، لكن فرايبورج نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق لوكاس هولير.

وكانت هذه هي المباراة رقم 2000 لبايرن ميونخ في البوندسليجا ليصبح أول فريق يخوض هذا العدد من المباريات في المسابقة.